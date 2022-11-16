Что случилось с брендом «Север»? Отвечают Герман Рунов и Максим Белов

«Наш мурманский бренд «Север» подвергается захвату. Максимальный репост!! – такой необычный текст появился вечером 10 ноября в соцсети на страничке Германа Рунова. - Сегодня у нас пытаются отнять дело всей нашей жизни. Абсолютно нагло и цинично. Всё это напоминает рейдерский захват».

Видеообращение Германа Рунова вызвало широкий резонанс не только в Мурманской области, но и за её пределами. Пост набрал более 100 тысяч просмотров.

Что случилось с брендом «Север»? Это хитрый пиар-ход или же бизнес действительно пытаются «отжать»?

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» создатель бренда «Север» Герман Рунов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Максим Белов ответят на эти вопросы и расскажут, что же произошло на самом деле и кто за этим стоит.