День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.08.24 13:15
ЧТО ТАКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО?
Ответ на этот вопрос знает сооснователь ООО «Ивекта Групп» Максим Белов. Ведь он не только развивает собственное дело, но и занимал должность бизнес-омбудсмена Мурманской области.
В нашем регионе имеется большое количество мер поддержки для бизнесменов. Поэтому многие стремятся заниматься предпринимательством здесь, на Севере.
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Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
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