Что такое урбанистика и почему такую нужную науку ещё не преподают в школе?

Лаборатория устойчивого развития и МАГУ провели дискуссионного клуба на тему «Урбанистика арктических городов: проблемы и перспективы». Встреча состоялась при поддержке центра экологических инициатив «Чистая Арктика».

Что такое урбанистика и почему такую нужную науку еще не преподают в школе? Ответы на эти вопросы знает главный спикер встречи - академик Российской Академии естественных наук Владимир Маслобоев. Впрочем, тема сегодняшней встречи, в которой приняли участие студенты МАГУ и волонтеры центра экологических инициатив «Чистая Арктика», значительно шире.

Владимир Маслобоев, доктор технических наук, заместитель председателя Кольского научного центра, академик Российской Академии естественных наук: «С одной стороны урбанизация, которая неизбежна. Население в Арктике преимущественно живет в городах, у нас практически нет сельской местности. А с другой стороны - если нам жить так скучно, надо хотя бы разобраться, как сделать, чтобы всем было комфортно».

Лейтмотив круглого стола - экология. В современном мире сложно представить полностью интегрированный в природный ландшафт город, без выбросов и других характерных населенным пунктам проблем.

Евгения Александрова, доцент кафедры естественных наук МАГУ: «Наша основная задача привлечь внимание общественности к основным проблемам городов. Именно сегодня мы хотим услышать мнение каждого. Как они относятся к этому, волнуют ли их эти проблемы. Какие пути решения они видят и могут ли что-то предложить. Вообще, знают они об этих проблемах или нет».

Следующие собрания будут посвящены эколого-образовательной среде, устойчивому развитию и биоразнообразию. Итогом работы клуба станет разработка инициативы для предложения в стратегию по развитию Арктики 2035.