«Что творят мужчины», выяснили в Полярном

Со спектаклем в город воинской славы приехали столичные актёры. Группу возглавляет уже известный александровскому зрителю Сергей Астахов.

Приоткрыли занавес театра и заглянули в прошлое, туда, где в 1920 году премьеру некоей пьесы готовит новый редактор…

Беда одна – специалист совершенно ничего не мыслит в постановках! Комедия, в главной роли которой актёр театра и кино Сергей Астахов, вызвала у жителей и гостей Полярного бурю эмоций.

Сергей Астахов, актёр театра и кино: «В России публики плохой не бывает, она везде хорошая».

Бывший моряк, он же нынешний постановщик театра безжалостно редактирует классику. Правда, чем больше правок он вносит, чем жёстче его цензура, тем смешнее по итогу выходит драматургический материал.

- Спектакль бесподобный, игра бесподобна! Мы получили колоссальное удовольствие. Скулы болят смеяться, отыграли на 100%.

Оценить уровень мастерства мгновенного перевоплощения и смены жанра зрители смогли в конце спектакля. Актёры поблагодарили за отклик публику и тех, кому сейчас действительно нужна наша поддержка.

- Просто за душу берёт. Я даже видела, как некоторые в зале плакали.

- Я бы вас хотел попросить, уверен, они услышат, поаплодировать всем нашим мужикам, всем героям, которые защищают нашу Родину.