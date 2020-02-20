Что удивило гостей из Красноярска в Мурманске, чем они готовы поделиться с мурманчанами, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Дама средних лет со строгим взглядом и тугим пучком на голове – такой образ библиотекаря давно и прочно закрепился в сознании многих. Но сегодня ситуация изменилась. В библиотеки все чаще приходят работать энергичные, творческие молодые мужчины. Например, в первой мурманской модельной библиотеке на улице Шабалина работают сразу трое молодых людей. С ними встретились журналисты «Вечернего Мурманска».

На этой неделе Мурманск посетила делегация одного из крупнейших городов страны – Красноярска. Сибиряки приехали в столицу Арктики по рекомендации Минстроя России, чтобы обменяться с мурманчанами опытом по вопросам благоустройства. Что удивило наших гостей и чем они готовы поделиться с мурманчанами, читайте на страницах «Вечёрки».

Каждый из нас чего-нибудь боится. А что такое страх? Как с ним бороться? И надо ли? На все эти и другие вопросы о страхе Читателям «Вечернего Мурманска» отвечает врач-психиатр Надежда Сидорова.