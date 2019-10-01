Что увидят пассажиры в аэропорту Мурманска, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В центре Мурманска появился новый арт-объект - скамейка в виде чума. Установили её возле областного Дворца культуры имени С.М. Кирова. О новом городском арт-объекте читайте в «Вечёрке».

В октябре участники «Городского клуба старшего поколения» смогут посетить центр здоровья, побывать в гостях у собаководов, научиться работать с порталом Госуслуг. Подробное расписание работы клуба в свежем номере газеты.

В Мурманском аэропорту преобразился терминал вылета. Самым эффектным элементом обновления интерьера можно назвать «северное сияние». Что ещё нового появилось в аэропорту?

Из свежей «Вечёрки» также можно узнать, когда в Мурманске выберут сити-менеджера, где стоят микроавтобусы, в которых делают бесплатные прививки от гриппа, и как продвигаются поиски хулигана, который устроил ночной погром на улицах Мурманска.