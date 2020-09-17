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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.20 19:29

Что в тарелках у школяров и что в «Точках роста» – проверил Семён Кауров

Подача бесплатного горячего питания организована с начала учебного года, однако, с некоторыми трудностями приходится сталкиваться и по сей день, рассказали руководители образовательных учреждений большого ЗАТО. Кормить ребёнка завтраком или обедом, выбрать может каждый родитель, а вот как исполнить все нюансы, приходится думать педагогам.

Инна Мацюк,  директор 269-й снежногорской школы, рассказала о том, как стараются подобрать питание для детей, не употребляющих в пищу определённые продукты в силу своего вероисповедания: «Это взаимодействие с родителями. Мы предпочтения записываем, а потом в столовую приходят классные руководители и говорят. Это индивидуальная работа».

За питанием в школах следит и общественный совет. Это родители, которые в любой момент могут лично убедиться в качестве подаваемых ребёнку блюд.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Во всех школах мы видим, что такие органы созданы, которые приходят, смотрят, пробуют, делают замечания, если требуется, помогают директору школы делать правильный выбор в организации питания. Это абсолютно правильно! Так и должно быть».

Во всех образовательных учреждениях Александровска за блюда в столовых отвечает комбинат школьного питания, кроме 279-й гаджиевской школы. Руководство решило, что выгоднее самим организовывать процесс питания и с 2019 года взяли столовую на школьный баланс. Не прогадали – ситуация с карантинными мерами показала положительный результат.

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «В  апреле–мае столовые остались полностью без работы. Но во многом благодаря тому, что столовая наша, удалось выйти из ситуации - все работники остались с зарплатами и отпускными».

После проверки столовых глава ЗАТО заглянул и в отремонтированные и подготовленные специально для «Точек роста» аудитории. Здесь занятия проводятся по программам дополнительного образования. Дети осваивают азы программирования, развивают журналистские навыки, расширяют пространственное мышление. Всё это стало возможным благодаря деньгам федеральной программы. Оформили аудитории в соответствии с брендбуком: в красно-серой цветовой гамме.

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «Восторг в глазах детей был. Дети очень ждут занятий, у нас начинается работа с квадракоптерами, со шлемами виртуальной реальности и принтером. Это то, чего у нас раньше никогда не было».

О результатах работы «Точек роста» можно будет говорить уже через несколько лет, когда дети станут поступать на узкопрофильные специальности в высшие учебные заведения.

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