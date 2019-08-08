Что же может предложить Мурманск тем, у кого отпуск ещё далеко, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Ей знакомы все улицы города и режимы работы всех светофоров. Она видела, как строится и хорошеет Мурманск, как прокладываются городские троллейбусные маршруты и появляются новые остановки. Одна из публикаций «Вечернего Мурманска» посвящена Екатерине Немченко, которая за рулем троллейбуса уже почти 45 лет.

«В рейтинге «Лучший октябрь года» побеждает июль!», – грустно шутят мурманчане, глядя на серую хмарь за окном. Холодно, дождь, солнца нет, прогнозы по грибам и ягодам неутешительные. Значит, пришло время для других развлечений, не зависящих от погоды! Что же может предложить Мурманск тем, у кого отпуск ещё далеко, а взбодриться хочется уже сейчас? Об этом читайте в свежей «Вечёрке» под заголовком «Охота за золотом и прятки в темноте».

Более сотни чёрных кредиторов выявлено за первые шесть месяцев нынешнего. Среди них как сомнительные организации, так и ушлые предприниматели, которые в обход закона раздавали кредиты всем желающим. Загоняя людей в долговую яму. О том, как работает незаконный кредитный рынок, и как не попасть в лапы чёрных кредиторов, читайте в свежем выпуске «Вечернего Мурманска».

Для большинства из нас парфюм делится на мужской одеколон и женские духи. Но в Мурманске есть люди с удивительным даром - их называют «носы». Они безошибочно определяют, что в парфюме присутствуют, к примеру, ноты апельсина, пиона, гвоздики, шафрана, белого кедра и десятков других ингредиентов. Об этом уникальном явлении рассказывает «Вечерний Мурманск» в публикации под заголовком «Ароматы как искусство».