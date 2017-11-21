Чтобы каждая ракета – в цель

19 ноября в России отметили День ракетных войск и артиллерии. Торжественное построение по случаю профессионального праздника прошло и в большом ЗАТО - в отдельной бригаде береговой артиллерии Кольской флотилии.

В морозной дымке на бригадном плацу в парадном строю расчёты дивизионов. Грозная техника остаётся за кадром - она размещается в парках. А дата сегодня знаковая - 75 лет назад массированная артподготовка положила начало наступлению Красной Армии под Сталинградом. Сегодня у бога войны современные комплексы, способные поразить неприятеля за сотни километров.

В профессиональный праздник принято подводить итоги. А год был напряжённым. Артиллеристы достойно потрудились. Теперь принимают поздравления от командования, коллег по оружию из других соединений и округов.

Почётные грамоты, знаки отличия, очередные звания. Было где отличиться. Мероприятий в плане боевой подготовки много. Не обо всех можно рассказывать. Только то, что все они выполнены и получили высокие оценки. Российские вооружённые силы в последние годы активно перевооружаются. В бригаде береговой артиллерии также примеряют обновки.

Служить в бригаде не просто, но интересно. Свидетельством тому новые контракты, которые заключают после прохождения срочной службы. Завлекать и уговаривать кадры, сегодня нет надобности.

Уже скоро в войсках начнётся новый зимний период обучения, который принесёт новые задачи и новые успехи.