Чтобы лето приносило только радости

Александровские специалисты напоминают о необходимости соблюдения простых, но важных правил противопожарной безопасности.

План по предотвращению несчастных случаев в летний сезон не только разработан, но и уже реализуется специалистами Госпожнадзора. Золотое правило о том, что беду легче предотвратить, доказано, позитивной статистикой: год от года пожаров, ставших следствием детских игр или происшествий, при которых травмируются малыши и подростки, в ЗАТО Александровск не становится больше.

Алексей Федонин, старший инспектор Федерального Государственного пожарного надзора ЗАТО Александровск: «Обучаем их не только навыкам противопожарной безопасности, но и действиям при возникновении ЧС различного характера. Формируем культуру безопасного поведения».

Напомнить о несложных правилах можно и нужно взрослым: в период летних каникул зачастую дети остаются без контроля и присмотра. Важно раз за разом проявлять бдительность, не забывая о разговорах с ребёнком, пусть даже это кажется ему лишним, ведь информация повторяется. Но в ответственный момент заученные слова непременно вызовут верный порядок действий. Кроме того, за поступки несовершеннолетнего отвечать придётся родителям.

Маргарита Мариничева, дознаватель Отделения административно-правовой деятельности при осуществлении Федерального Государственного пожарного надзора и дознания отдела ФГПН в ЗАТО Александровск: «Причиной возгорания зачастую становятся сжигание мусора и шалости детей с огнём. Хочется отметить, что лица, виновные в нарушении правил, несут, в зависимости от тяжести последствий, дисциплинарную, административную или уголовную ответственность».

Сергей Гринько, инспектор отделения организации и осуществления Федерального Государственного пожарного надзора в ЗАТО Александровск: «В ближайшее время запланировано проведение профилактических визитов, где будут организованы детские лагеря, с целью проверки работоспособности систем пожарной автоматики, состояния путей эвакуации, наличия и исправность первичных средств пожаротушения».

В это же время с ребятами проведут совместные акции и организуют беседы, чтобы лето стало по-настоящему безопасным.