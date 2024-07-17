Чтобы не повторилась трагедия

История о тонущей девочке, которую накануне вытащили из воды и реанимировали очевидцы и подоспевшая бригад скорой помощи, увы, не получила счастливый конец.

13-летний ребёнок скончался в больнице. А ведь берега водоёма пестрят табличками о запрете купаний. Но дети остаются детьми, всё равно бегут к воде.

Анастасия Кочурова, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Купаться нельзя, но ножки мочить можно. Скоро это озеро заполнят дети, которые не умеют себя вести в общественных метах, что с этим делать и как бороться? Расскажем в нашем сюжете».

Хамят, прыгают на головы посетителям домика «моржей» и мусорят… Это собирательный портрет малолетних посетителей Семёновского озера в жаркую погоду. Для усмирения детей, купающихся в водоёме, уже не раз вызывали полицию, однако они продолжают себя вести неподобающе, отмечают любители моржевания, постоянные посетители комплекса.

Наталья Горохова, любитель холодного плавания: «Как только тепло становится, всё! Здесь просто... Не хочется грубых слов говорить. Не то чтобы они мешают, они просто наводят беспорядок, они ведут себя неподобающе. Вы находитесь в общественном месте, здесь взрослые люди, а подростки ругаются матом, они плюются, они курят, приносят с собой алкоголь. Делаешь замечание им, тебя же тут же посылают просто. Я тут хозяин и всё, все остальные мне не указ».

Домик «моржей» огорожен забором, а рядом с ним пологий берег, с которого удобно заходить в водоём маленьким детям. В этом месте видно дно и поверхность прогревается, но ребята пробираются через забор к пирсу и лестнице, туда где глубоко, а соответственно, и холоднее - ведь так эффектнее, по словам очевидцев, прыгать в воду.

Анна Королько, любитель холодного плавания: «Они не знают правил, как в воде находиться, как здесь находиться. Должны определенные правила быть и каждому человеку они должны быть известны».

Важно купаться в специально оборудованных для этого местах, где в случае чего квалифицированные специалисты своевременно окажут помощь. Прежде чем лезть в воду, нужно оценить местность, в которой могут оказаться ямы, камни, стекло, холодные течения и ключи, а также не баловаться в воде. Кроме того, во время пляжного отдыха детей всегда нужно держать в поле зрения.

Наталья Горохова, любитель холодного плавания: «Можно в школе ввести занятия, чтобы детям объясняли, как вести себя, когда происходит пожар, как вести себя на воде и так далее».

Чтобы не повторять трагедий, важно объяснять своим детям правила поведения на водоёмах, нарушение которых может стоить жизни.