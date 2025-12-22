Чтобы новогодняя сказка стала реальностью, не надо уезжать далеко

Порой она сама приходит в гости – прямо к вашему подъезду.

Во одном из дворов Мурманска на улице Гагарина для маленьких жителей развернули настоящее волшебство. К ребятам пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Малыши вместе с ними пели песни, кружились в хороводе и танцевали возле нарядной елки.

Снегурочка загадывала интересные загадки. А сказочные гости в увлекательных конкурсах проверяли ребят на ловкость и смекалку.

Не остались в стороне от веселья и родители ребят, ведь перед самой волшебной ночью в году всех объединяет вера в чудо.

Дворовый праздник для жителей областного центра организовало товарищество собственников недвижимости «Заполярье». Он уже стал ежегодной традицией.

Светлана Чеплыгина, член правления ТСН «Заполярье»: «Для ребят подготовлены сюрпризы и призы от нашего ТСН. Будут и чай горячий, и сладости».

По традиции, никто не остался без сладких угощений из мешка Деда Мороза. Вот так легко была создана атмосфера приближающегося праздника, где у каждого в этот день появилось новогоднее настроение.