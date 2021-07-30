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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.07.21 19:30

Чтобы подготовить теплопункт к зиме, пришлось прочистить ливнёвку

Многие жилые дома Мурманска страдают от проблем с ливневой канализацией. По многочисленным просьбам жильцов пятиэтажки по улице Свердлова, 6/1 специалисты АО «МЭС» занялись чисткой системы водоотведения.

В силу климатических особенностей, ливневки во дворах испытывают повышенную нагрузку. Частые дожди в совокупности с нарушениями, допущенными при строительстве конструкций, сильно изнашивают инженерные сооружения. Помимо этого, они регулярно забиваются песком и мусором. Это нередко приводит к затоплению подвальных помещений ближайших домов. Пострадавший три года назад от взрыва газа дом на Свердлова, не исключение.

Последний раз систему ливневого водоотведения здесь основательно ремонтировали около 20 лет назад. Не так давно управляющая компания попыталась заменить проблемную трубу, однако, этого не произошло. Неудачно закопанные коммуникации стали забиваться грязью ещё быстрее. Из-за того, что подвал дома сейчас затоплен, сотрудники АО «МЭС» не имеют доступа к теплооборудованию, которое должно пройти диагностику к зиме. Поэтому было принято решение по откачке лишней воды при помощи специальной машины.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманскэнерегосбыт»: «Плохо работает ливневая канализация. Сегодня в рамках работы по вскрытию и очистке колодцев мы сформировали схему, определили, что данная канализация не принадлежит «Мурманскводоканалу», поэтому будем инициировать, выявлять собственника, понуждать привести систему канализации в рабочее состояние».

Машина-илосос – образец современной и надёжной техники от отечественного производителя, способная убирать канализационные засоры на глубине до 25 метров, отмечает Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал». «Мы везде работаем с этой техникой для того, чтобы содержать сети в порядке».

Специалисты АО «МЭС» не так часто работают с ливнёвками, однако, они готовы к любым трудностям.

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