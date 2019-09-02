Чтобы порадоваться «Мурманкая осени», нужно просто выйти на улицу

Фестиваль «Мурманская осень» в этом году собрал не только рекордное число участников, но и гостей. Погода в столице Заполярья в эти дни выдалась на редкость тёплой и солнечной, будто сама природа не удержалась и тоже приняла участие в празднике, посвященном самому большому городу за Полярным кругом.

Участники «Мурманской осени» раскрасили праздник яркими поэтическими, вокальными и даже настоящими акварельными красками. В эти выходные фестиваль развернулся сразу на двух площадках Первомайского округа. В сквере на улице Зои Космодемьянской было организовано столько всевозможных площадок, что удержаться было просто невозможно. Стихи, песни, слова, рисунки, загадки и квесты - всё посвящено любимому городу.

Этот сквер – одно из любимых мест отдыха северян. Здесь всегда людно, в любое время года и в любую погоду. А уж на праздники собираются мурманчане даже из отдаленных микрорайонов.

«Много желающих здесь отдохнуть, сегодня пришли мамы с детьми разного возраста, горожане, ветераны, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Главное, что фестиваль востребован, тем более на этой площадке».

На улице Орликовой праздник развернулся у школы № 50. Гости фестиваля даже те, кто не решился выйти на большую сцену, пели и танцевали вместе с самодеятельными артистами. Записывали видео творческих номеров на свои смартфоны и видеокамеры и фотографировали звезд «Мурманской осени» на память.

«Вы сами можете видеть, сегодня здесь большое количество людей, детей. Фестиваль проводится для людей, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Сегодня нам всем повезло с погодой. Прекрасный праздник, основная его задача – раскрывать таланты. Первое начинание, которое нужно творческому человеку, призвание. Поэтому, здесь будущие звезды, я надеюсь. И мы со стороны города делаем всё, чтобы люди могли самореализоваться».

После масштабного ремонта пришкольной территории, праздники на улице Орликовой стали доброй традицией, их число стремительно растёт.

«Это очень важно для жителей микрорайона, такие праздники, - отмечает Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи». - Каждый праздник собирает большое количество ребят, взрослых. Нам приятно, что эта отремонтированная площадка становится общественным центром нашего микрорайона. И чем больше праздников у нас на Орликовой будет, тем лучше».

Есть у микрорайона признанные таланты, даже творческие коллективы и совсем молодые звёздочки. И пусть они совсем ещё маленькие, и пока стесняются выходить на сцену, у них есть шансы сорвать овации в следующем году.

По словам участников и гостей праздника, очень важно, что «Мурманская осень» проходит в разных частях города, а чтобы стать звездой фестиваля достаточно просто выйти из дома.