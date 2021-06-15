Чтобы снизить вероятность новых заражений, вводятся новые ограничения

69 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 44), в Апатитах (+ 6), в Кольском районе (+6).

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложнилась буквально за последние две недели. Ограничения, введенные губернатором области, направлены на то, чтобы снизить вероятность новых заражений. Правила вступят в силу с 18 июня.