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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.12.22 19:30

Чтобы в праздник были радость и веселье, нужно строго соблюдать требования безопасности

Чтобы праздник был безопасным, следует придерживаться простых противопожарных правил. Об этом рассказали ребятам и их родителям специалисты государственного пожарного надзора в ЗАТО Александровск.

Согласно статистике, у пожарных-спасателей новогодние праздники - самый горячий сезон: именно в эти дни число возгораний увеличивается в два раза, а смертность от огня и того больше - в четыре! Особую опасность представляют пиротехнические изделия – фейерверки и петарды.

Сергей Гринько, инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного противопожарного надзора по ЗАТО Александровск: «Применение пиротехнических изделий запрещается в помещениях, а также на крышах и балконах, на территории взрыво- и пожароопасных объектов. Не допускается применение изделий с истёкшим сроком годности и следами порчи».

Административная ответственность наступает с 16-летнего возраста, а вот уголовная, к которой может привести, например, поджог, начинается с 14 лет. Организации, особенно в которых запланированы массовые мероприятия с участием детей, должны подготовится к празднику тщательно: обратить внимание на новогоднее дерево, которое должно быть установлено на устойчивом основании, его ветви должны находится на расстоянии не менее метра от стен и потолков. Для украшения нельзя использовать неисправное или слишком мощное электрооборудование и, конечно, специалисты рекомендуют избегать применения легковоспламеняющихся материалов – ваты, марли, бумаги.

А в доме забота о безопасности детей ложится на плечи взрослых.

Екатерина Жогова, воспитатель детского сада №1 «Сказка», г. Полярный: «Нельзя играть со спичками, нельзя включать гирлянды, бенгальские огни без взрослых трогать нельзя. К этим советам наши дети прислушиваются, они молодцы».

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены наказания в виде предупреждения, штрафа или приостановления деятельности.

Сергей Гринько, инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного противопожарного надзора по ЗАТО Александровск: «В зависимости от тяжести правонарушения штрафы могут быть: на граждан – от 5 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – до 100 тысяч, на предпринимателей - до 110 тысяч, на юрлиц – до 2 млн рублей».

Чтобы праздник принёс только радость и веселье, будьте осторожны и внимательны!

Дед Мороз и Снегурочка: «Нужно следить за всем происходящим внимательно: где проводочка запахла, где розеточка подгорела… А мы со своей стороны будем следить, чтобы чудо случилось! А благодаря нашей пожарной охране всё будет чудесно».

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