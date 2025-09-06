В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
Чудачества человечества: музыкальная дорога появилась в ОАЭ, а первый тематический парк «Lego» открылся в Шанхае

Робот OceanOneK из Стэнфорда погружается на километр под воду, позволяя учёным прикасаться к затонувшим артефактам. Его миссия – раскрыть тайны океана.

Австралийские учёные разработали тест, который выявляет непереносимость глютена без мучительной диеты. Новый метод обещает быстрый и безболезненный диагноз для тысяч людей.

Археологи в Перу представили город Пеньико возрастом 3500 лет. Он связывал побережье, Анды и Амазонию, но его открытие вызывает споры о сохранении древних памятников в бедной стране.

ДНК-анализ останков из египетской гробницы возрастом 4600 лет раскрыл генетическую связь между Египтом и Месопотамией. Скелет гончара из Нувейрата подтверждает древние торговые и культурные связи.

Исследователи из Швеции и США создали дрон, формой напоминающий ракету. Его задачей станет помощь пожарным при тушении леса.

Египетские ремесленники хранят искусство ковроткачества и одновременно зарабатывают на жизнь. Для них это стало альтернативой обычной работе. Мастерство передают и молодому поколению.

Бедняки в Зимбабве нашли способ зарабатывать и одновременно приносить пользу природе. Они также помогают местной промышленности.

На маленьком острове в озере Виктория угандийские рыбаки живут в гармонии с природой. Создать идиллию им помогли культурные традиции и духовные убеждения.

В отдалённом регионе Чили обнаружили новую популяцию редких южноандских оленей. Она сохранилась потому, что обитает в труднодоступной для людей местности.

Первый в Китае тематический парк «Lego» открылся в Шанхае. Он стал одним из 11 Леголендов в мире. На создание экспонатов ушли миллионы кирпичиков.

Музыкальная дорога появилась в эмирате Эль-Фуджайра в ОАЭ. Въезжая на правую полосу, водители своими машинами воспроизводят мелодию из Девятой симфонии Бетховена.

