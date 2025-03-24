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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.03.25 19:30

Чудеса и красота на «Пятине»: Мурманск активно готовится к Международному арктическому форуму

В городе появляются различные инсталляции, ледяные скульптуры и даже киты «приплыли по небу» посмотреть на то, как преображается столица Заполярья.

Ещё немного и в Мурманске стартует самое масштабное событие этой весны. Перед приездом министров, сенаторов и, возможно, президентов разных стран в столице Заполярья завершаются работы по благоустройству города. Так, на площади Пять Углов появился огромный краб.

- Видели, наверное, крабов?

– В ресторанах видели.

– Он, наверное, не такой большой, как здесь?

- Говорят, что и в море бывают очень большие

 – Думаете?

– Я не видела, я не дайвер, но слухи ходят.

- Зачем здесь такие инсталляции?

– Я думаю, что это очень круто!

На Кольском полуострове очень много сделано для туристов, для того чтобы их привлекать. Какие-то объекты создаются искусственно, специально для того, чтобы люди фотографировались, чтобы это место становилось популярно. И это очень правильно!

- Смотришь на такого большого краба и что думаешь?

- Я думаю, что поменьше размеров-то бывают.

- Как думаешь, такой краб может целый корабль захватить?

- Да, могут.

- Как думаешь, крабы таких размеров существуют?

– Нет.

– Почему?

– Потому что таких просто не бывает.

А вот киты размером с того, который разместили у ДЦ «Меридиан» бывают, уверен действующий моряк дальнего плавания.

- Вы в жизни видели китов, наверное?

– Я моряк, конечно, я и живые видел.

– Похож на настоящего?

– Ну, как сказать, да… Но те побольше.

– Этот даже маленький?

– Конечно, есть большие киты.

– Как вам встреча с китом настоящим?

– Хорошо. Мне фонтаны нравятся их.

Наша прогулка по центральной площади Мурманска завершилась обзором ледяного тоннеля. Создатели произведения искусства признаются, что зачастую им приходится работать с искусственным снегом, но в этот раз он настоящий.

Кирилл Баир, главный художник-архитектор: «Одна из основных сложностей в том, что мы привыкли работать с искусственным снегом, а погодные условия не позволяли напылить снег, поэтому добывали с полей, привозили очень большое количество».

Множество кораблей, морские волны, драккары, викинги и звездное небо. А венцом экспозиции в  ледяном тоннеле стала копия ледокола «Ленин» – визитная карточка Мурманска, куда тысячи туристов приходят на экскурсии. Все это делали не только местные мастера, но и художники по льду со всей России.

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