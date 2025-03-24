Чудеса и красота на «Пятине»: Мурманск активно готовится к Международному арктическому форуму
Ещё немного и в Мурманске стартует самое масштабное событие этой весны. Перед приездом министров, сенаторов и, возможно, президентов разных стран в столице Заполярья завершаются работы по благоустройству города. Так, на площади Пять Углов появился огромный краб.
- Видели, наверное, крабов?
– В ресторанах видели.
– Он, наверное, не такой большой, как здесь?
- Говорят, что и в море бывают очень большие
– Думаете?
– Я не видела, я не дайвер, но слухи ходят.
- Зачем здесь такие инсталляции?
– Я думаю, что это очень круто!
На Кольском полуострове очень много сделано для туристов, для того чтобы их привлекать. Какие-то объекты создаются искусственно, специально для того, чтобы люди фотографировались, чтобы это место становилось популярно. И это очень правильно!
- Смотришь на такого большого краба и что думаешь?
- Я думаю, что поменьше размеров-то бывают.
- Как думаешь, такой краб может целый корабль захватить?
- Да, могут.
- Как думаешь, крабы таких размеров существуют?
– Нет.
– Почему?
– Потому что таких просто не бывает.
А вот киты размером с того, который разместили у ДЦ «Меридиан» бывают, уверен действующий моряк дальнего плавания.
- Вы в жизни видели китов, наверное?
– Я моряк, конечно, я и живые видел.
– Похож на настоящего?
– Ну, как сказать, да… Но те побольше.
– Этот даже маленький?
– Конечно, есть большие киты.
– Как вам встреча с китом настоящим?
– Хорошо. Мне фонтаны нравятся их.
Наша прогулка по центральной площади Мурманска завершилась обзором ледяного тоннеля. Создатели произведения искусства признаются, что зачастую им приходится работать с искусственным снегом, но в этот раз он настоящий.
Кирилл Баир, главный художник-архитектор: «Одна из основных сложностей в том, что мы привыкли работать с искусственным снегом, а погодные условия не позволяли напылить снег, поэтому добывали с полей, привозили очень большое количество».
Множество кораблей, морские волны, драккары, викинги и звездное небо. А венцом экспозиции в ледяном тоннеле стала копия ледокола «Ленин» – визитная карточка Мурманска, куда тысячи туристов приходят на экскурсии. Все это делали не только местные мастера, но и художники по льду со всей России.