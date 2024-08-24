Чудеса нашего мира: исследовательский центр в США изучает кофе, а искусственный интеллект может предсказывать вероятность болезни Паркинсона

Храм в индийском штате Керала обзавёлся слоном-роботом. Он встречает людей при входе. Механического слона подарила храму зоозащитная организация.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Олеся Кривенко.

В центре Рима, недалеко от Ватикана, нашли руины древней прачечной. Находку сделали во время строительных работ.

Британский мальчик с тяжёлой формой эпилепсии стал первым в мире пациентом, на котором протестировали новый электростимулятор. Устройство ему вживили в череп. Оно блокирует аномальную активность мозга, что значительно сократило количество припадков.

Искусственный интеллект сможет предсказывать вероятность болезни Паркинсона ещё за семь лет до появления симптомов. К такому выводу пришли британские исследователи. Об этом подробнее.

В этом году слово «онигири» вошло в Оксфордский словарь английского языка. Это доказательство того, что японское блюдо в виде рисовых шариков, завёрнутых в водоросли, вошло в мировой лексикон.

В США появился первый исследовательский центр, где главным объектом изучения стал кофе. Там зёрна исследуют ещё до того, как они проходят обжарку, а также с научной точки зрения описывают все их качества и свойства.

Европейские исследователи нашли дополнительное применение морским ветроэлектростанциям. Они разводят под водой рядом с турбинами мидий и водоросли. Пока это эксперимент, но в будущем он может стать масштабным проектом.

В Австралии несколько лет тренировали собаку находить по запаху редкие грибы, похожие на человеческие пальцы. Учёные хотят сохранить этот исчезающий вид, поскольку он важен для природы. В этом и поможет обученная собака.

Защитники природы празднуют восстановление популяции иберийской рыси. Статус этого вида повысили с «находящегося под угрозой исчезновения» до «уязвимого». Эти хищные кошки обитают в Испании и Португалии.

Храм в индийском штате Керала обзавёлся слоном-роботом. Он встречает людей при входе. Механического слона подарила храму зоозащитная организация.

Житель Гаваны сам научился ремеслу стеклодува. У него своя мастерская, и он помогает реставрировать люстры и светильники в старинных зданиях.

Бразилец Кассиу Брандау собрал коллекцию из 6101 майки футболистов, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Среди его самых ценных экземпляров – футболка Пеле.