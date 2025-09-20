Чудеса нашей планеты: в Кении углекислый газ превращают в камень, а в Антарктике учёные достали лёд возрастом 1,5 миллиона лет

Археологи раскапывают древнейшее в Европе озёрное поселение. Его обнаружили в Албании. Ему может быть от 6000 до 8000 лет.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Ксения Зубкова.

Новое исследование показывает, что обучение игре на музыкальных инструментах помогает пожилым сохранять когнитивные функции и останавливает замедление работы мозга. В мозгу людей, которые посвящают время музыке, фиксируют нейронную активность, схожую с активностью молодых людей.

Сотни жителей Чикаго раз в неделю собираются ранним утром на берегу озера. Но не чтобы поплавать. Они вместе занимаются пилатесом.

В Либерии женщины играют в кикбол – гибрид софтбола и футбола, который стал вторым по популярности видом спорта после футбола. Этот спорт не только объединяет девушек, но и служил инструментом национального примирения после гражданской войны.

Малазиец Тан Чин Сен – первый профессиональный скрипичный мастер в своей стране. Этим ремеслом увлёкся 15 лет назад, а потом открыл мастерскую. У него заказывают инструменты покупатели из Европы и Азии.

В Кении работает завод, улавливающий СО 2 из атмосферы. Собранное вредное вещество хоронят в вулканических породах, где оно превращается в камень.

Нью-йоркский дизайнер Кэролайн Зимбалист создаёт уникальные наряды из биопластика из водорослей и кукурузного крахмала. Её работы привлекают внимание к проблемам синтетических тканей и предлагают альтернативу. Однако эксперты признают, что полная замена пластика в моде пока невозможна.

Учёные извлекли в Антарктике ледяной керн общей длиной почти три километра. Самый нижний слой образовался 1,5 миллиона лет назад. Образцы льда позволят учёным узнать, как менялся климат в древние времена.

Археологи раскапывают древнейшее в Европе озёрное поселение. Его обнаружили в Албании. Ему может быть от 6000 до 8000 лет.

В частном зоопарке Румынии подрастает детёныш льва и тигрицы. Гибрид называется лигром. Это редкое животное.

В биопарке Нахаргарх в Индии стало на пять хищных кошек больше. Несколько месяцев назад там родились бенгальские тигрята.

После распада Советского Союза грузинская чайная индустрия оказалась на грани исчезновения. Сейчас местные предприниматели восстанавливают заброшенные плантации и пытаются вернуть Грузии статус производителя качественного чая на европейском рынке.