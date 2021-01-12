Чудеса под Новый год: улица Прибрежная, а мурманчане живут без воды

Жители дома №6 на Прибрежной улице в Мурманске встретили Новый год без горячей воды из-за коммунальной аварии, которую не могут устранить до сих пор.

- Открываю кран, а горячей воды нет, холодной нет, - жалуется мурманчанин.

Такой неприятный сюрприз ожидал жителей дома номер 6 на улице Прибрежная под самый Новый год. С конца декабря людям, чтобы хоть как-то помыться и сходить в туалет, приходится по старинке использовать подручные средства.

Юрий Лукашевич, житель дома № 6 ул. Прибрежная: «Народ бегает с ковшиками, с кастрюльками и поливает себя водичкой, чтобы как-то умыться хоть».

Идти на такие ухищрения жителям этого дома приходится из-за прорыва стояка горячего водоснабжения в одной из квартир. Аварийная служба, конечно, на вызов приехала, но ситуация не изменилась до сих пор.

Антон Сычев, житель дома № 6 ул. Прибрежная: «Со слов представителей аварийной службы, которая выехала по вызову, прорыв по стояку произошёл в 51-й квартире на первом этаже. Аварийная служба перекрыла воду по стояку, ну, и получается, что с первого по пятый этаж воды нет ни в ванной, ни в туалете».

Недовольные жильцы уже куда только не обращались со своей бедой, но везде ответ один: «Ждите». Или его вовсе не было, как, например, от управляющей компании.

Управляющая компания не реагирует и на другие жалобы. По словам жильцов, во дворе дома не чистят снег, это приходится делать самим людям, как и посыпать дорожки песком.