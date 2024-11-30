Чудеса со всего Мира: общественный электрический транспорт появился Антарктике, самурайские курсы в Токио и прелесть-детёныш карликового бегемота в Таиланде

Под уникальным склоном холма в Марокко находятся 600 пещер, которые люди использовали в качестве домов с IV века. Во многих из них до сих пор живут люди. При этом пещеры стали всемирно известной туристической достопримечательностью.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

В Антарктике впервые появится общественный электрический транспорт. Чилийская компания разработала автобусы с электротягой, способные работать в экстремальный холод.

В Зимбабве тысячи сельских жителей собирают плоды баобаба на продажу. Это помогает им выжить в засуху, когда урожаи у многих гибнут.

Бразильские рыбаки помогают защищать залив Гуанабара от загрязнения. Для этого экологи создали специальное приложение.

Недалеко от Марракеша в Марокко находится один из крупнейших в Африке питомников кактусов. Ему уже 60 лет. Посадил сад немецкий агроном Ганс Тиман.

Для знаменитого Храма Святого Семейства в Барселоне – новая веха. Скоро ему планируют достроить самую высокую башню.

Под уникальным склоном холма в Марокко находятся 600 пещер, которые люди использовали в качестве домов с IV века. Во многих из них до сих пор живут люди. При этом пещеры стали всемирно известной туристической достопримечательностью.

Стамбульское историческое водохранилище ежедневно привлекает десятки тысяч посетителей. Цистерна Базилика когда-то была водной артерией исторического города Константинополя. Сегодня это подземное чудо света манит уникальной архитектурой и атмосферой.

Японские женщины бережно хранят мастерство изготовления декоративных мячиков тэмари. На вышивание уходят недели и даже месяцы. Такие изделия становятся настоящим произведением искусства.

В Токио небывалой популярностью пользуются самурайские курсы, на которых учат владению японским мечом. Туристы потянулись туда после оглушительного успеха телесериала «Сёгун».

74-летний египетский фотограф уже более 50 лет делает снимки пар и семей, посещающих берега Суэцкого канала. Говорит, что любит запечатлевать особые моменты людей даже после роста популярности мобильной фотографии.

В Таиланде детёныш карликового бегемота стал звездой. Ролики с ним в Интернете набирают множество просмотров, а в зоопарке теперь вдвое больше гостей.