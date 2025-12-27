Чудеса со всего света: в Бразилии живёт 96-летний профессиональный гребец, а кубинские биологи спасают от исчезновения редкую рыбу, которая существует миллионы лет

Из груды гипсовых фрагментов в величественный шедевр: в Италии возродили статую «Колоссального коня». Её создал знаменитый итальянский скульптор Антонио Канова. Монументальное произведение искусства представили в музее в Милане.

Бразильский врач несколько десятков лет увлекается палеонтологией – ищет окаменелости в древних отложениях. Его хобби помогло обнаружить неизвестный вид доисторической рептилии.

Из груды гипсовых фрагментов в величественный шедевр: в Италии возродили статую «Колоссального коня». Её создал знаменитый итальянский скульптор Антонио Канова. Монументальное произведение искусства представили в музее в Милане. Давайте посмотрим.

В Лувре открылись недавно отреставрированные галереи. В них представлены картины итальянских и испанских художников. Также стали доступны залы со скульптурами из разных континентов.

В хорватском регионе Лика ежегодно выбрасывали тысячи тонн овечьей шерсти, которая не годится для текстильной промышленности. Но одна предпринимательница нашла решение проблемы. Теперь выгоду извлекают и фермеры, и скотоводы, и фабрика, которую открыла женщина.

Австралийский стартап разработал новый спиральный фотобиореактор, работающий на основе водорослей. По мнению разработчиков, в будущем он составит конкуренцию сырой нефти.

Исследователи предполагают, что однажды на юго-западе Англии может возродиться популяция лесных кошек. Эти хищники исчезли там минимум 100 лет назад.

Жители ангольской деревни из охотников на морских черепах переквалифицировались в защитников животных. Теперь рептилии могут безопасно гнездиться на побережье Анголы.

Кубинские биологи спасают от исчезновения редкую рыбу, которая существует миллионы лет. Положительные результаты уже замечают рыбаки.

В Бразилии живёт самый старый в мире профессиональный гребец. В свои 96 лет он не проявляет никаких признаков того, что собирается остановиться.

Казахский коллекционер собрал десятки советских катушечных магнитофонов. Все свои экспонаты выставил в небольшом музее.