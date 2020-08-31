Чудеса в Никеле: дорожная разметка по вороне, а «зебра» уводит в кусты

В жизни этой вороны наступила белая полоса, так шутили пользователи соцсетей над фотографиями, сделанными в Никеле.

На Гвардейском проспекте дорожники нанесли разметку прямо на мертвую птицу. По словам очевидцев, ранее ворону сбила машина. Труп остался лежать на проезжей части, а ночью работники дорожных служб нанесли разметку.

По всей видимости, в темноте они попросту не заметили останков пернатого.

Также местных жителей возмущает новый пешеходный переход на этом же проспекте. Все бы ничего, вот только «зебра» с подвохом и ведёт прямиком в кусты. Почему рабочие не удосужились обрезать ветки, остаётся загадкой.