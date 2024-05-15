Чудеса вокруг контейнерных площадок для мусора, или Гадят те, кто должен убирать!

Они должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему. Камера наружного видеонаблюдения, установленная в одном из дворов Мурманска, зафиксировала, кто мусорит на контейнерных площадках. Оказалось, что это не жильцы, не чайки и даже не бродячие собаки. Мусор из контейнеров раскидывали рабочие, приехавшие на мусоровозе с логотипом АО «Ситиматик».

Мурманчане часто сетуют на грязные контейнерные площадки. Достаётся за это управляющим компаниям. По закону именно они должны содержать места для складирования мусора в чистоте. Но кто же его там разбрасывает?

Как оказалось, например, во дворе на улице Кильдинской, 23 пакостят люди, которые приехали на машине с логотипом регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Ситиматик». А ведь здесь они должны быть как раз для того, чтобы эти отходы вывезти

Содержимое контейнера их не устроило, рабочие просто раскидали мусор вокруг площадки.

Мы поговорили с представителем Мурманского филиала АО «Ситиматик» и выяснили, что вывозит мусор компания не сама. Занимаются этим подрядчики. Именно их работу и запечатлела камера.

Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Ситиматик»: «Огромное спасибо неравнодушным людям, которые это заметили, зафиксировали, сообщили. Это позволило нам вовремя предъявить претензии мусоровозящей компании. И в течении достаточно короткого времени приехала машина зачистки и контейнерную площадку зачистили всю. Но чисто по-человечески меня, как мурманчанина, эта ситуация возмущает».

Подрядных организаций у АО «Ситиматик» несколько. Чьи именно люди решили не вывозить мусор, а разбрасывать, представитель компании нам рассказать отказался. Однако, мы уточнили эту информацию у наших источников и выяснили, что мусорят во дворе сотрудники конторы «Эковывоз». И это, кстати, не первый их проступок. За ненадлежащим выполнением договорных обязательств компанию уже ловили в 2022 году. За что, кстати, региональный филиал АО «Ситиматик» получил представление от прокуратуры: надзорное ведомство посчитало, что компания плохо контролирует работу подрядчика. Как видим, не помогло.

А вот что пишут про «Эковывоз» в интернете действующие и бывшие сотрудники компании. Они жалуются на условия труда, нехватку сотрудников, плохое состояние автомобилей, отсутствие запасных колёс. Прямая цитата: «Работать зимой - просто экстрим». Теперь, по крайней мере, понятно, почему в холодный период года переполненные контейнеры не могут вывезти вовремя: на лысой резине ездить по снегу действительно сложно.

Удивительная получается ситуация. Компания нарушает закон, у неё не хватает сотрудников, из-за чего качественно выполнять свою работу подрядчик не может, доставляет неудобство гражданам, но филиал АО «Ситиматик» в Мурманской области продолжает с ним сотрудничать несмотря ни на что. Получится ли сделать Мурманск чистым с таким подходом к работе? Мы не уверены.