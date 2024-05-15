Чудеса вокруг контейнерных площадок для мусора, или Гадят те, кто должен убирать!
Мурманчане часто сетуют на грязные контейнерные площадки. Достаётся за это управляющим компаниям. По закону именно они должны содержать места для складирования мусора в чистоте. Но кто же его там разбрасывает?
Как оказалось, например, во дворе на улице Кильдинской, 23 пакостят люди, которые приехали на машине с логотипом регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Ситиматик». А ведь здесь они должны быть как раз для того, чтобы эти отходы вывезти
Содержимое контейнера их не устроило, рабочие просто раскидали мусор вокруг площадки.
Мы поговорили с представителем Мурманского филиала АО «Ситиматик» и выяснили, что вывозит мусор компания не сама. Занимаются этим подрядчики. Именно их работу и запечатлела камера.
Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Ситиматик»: «Огромное спасибо неравнодушным людям, которые это заметили, зафиксировали, сообщили. Это позволило нам вовремя предъявить претензии мусоровозящей компании. И в течении достаточно короткого времени приехала машина зачистки и контейнерную площадку зачистили всю. Но чисто по-человечески меня, как мурманчанина, эта ситуация возмущает».
Подрядных организаций у АО «Ситиматик» несколько. Чьи именно люди решили не вывозить мусор, а разбрасывать, представитель компании нам рассказать отказался. Однако, мы уточнили эту информацию у наших источников и выяснили, что мусорят во дворе сотрудники конторы «Эковывоз». И это, кстати, не первый их проступок. За ненадлежащим выполнением договорных обязательств компанию уже ловили в 2022 году. За что, кстати, региональный филиал АО «Ситиматик» получил представление от прокуратуры: надзорное ведомство посчитало, что компания плохо контролирует работу подрядчика. Как видим, не помогло.
А вот что пишут про «Эковывоз» в интернете действующие и бывшие сотрудники компании. Они жалуются на условия труда, нехватку сотрудников, плохое состояние автомобилей, отсутствие запасных колёс. Прямая цитата: «Работать зимой - просто экстрим». Теперь, по крайней мере, понятно, почему в холодный период года переполненные контейнеры не могут вывезти вовремя: на лысой резине ездить по снегу действительно сложно.
Удивительная получается ситуация. Компания нарушает закон, у неё не хватает сотрудников, из-за чего качественно выполнять свою работу подрядчик не может, доставляет неудобство гражданам, но филиал АО «Ситиматик» в Мурманской области продолжает с ним сотрудничать несмотря ни на что. Получится ли сделать Мурманск чистым с таким подходом к работе? Мы не уверены.