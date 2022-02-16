Чудеса вокруг котельной в посёлке Ёнский, или «Вулкан со свистом» наблюдают только избранные

Самая обсуждаемая тема среди жителей поселка Ёнский – новая угольная котельная. Казалось бы, в квартирах тепло и вода горячая идёт из кранов, однако, новый источник тепла люди не жалуют. В чём же причина недовольства? Корреспонденты «Арктик-ТВ» пообщались с жителями посёлка и энергетиками.

Контролеры энергонадзора и представители местной управляющей компании в Ёнском частые гости. С тех пор, как посёлок переключили со старой котельной на новую, специалисты регулярно выезжают на обследование жилищного фонда.

Андрей Пономаренко, начальник участка ООО «Ковдорсервис»: «При переходе произошел какой-то сбой непонятный с горячей водой. Но его уже отрегулировали, вода сейчас нормального качества идёт. Произошли проблемы с отоплением, но опять же, они могут быть надуманными, потому что при замерах, насколько мне известно, всё в норме».

Анна Шалагина, начальник отдела энергонадзора филиала «Кандалакшская теплосеть»: «Поступали у нас звонки от жителей, устные обращения. Люди говорят, что в квартирах холодно, замерзаем. Входили на замеры, информация не соответствует действительности. Норма была. Но люди очень контактные, очень доброжелательно настроены, даже когда вода горячая была плохого качества, цветность не соответствовала, за что мы сделали перерасчёт. Жителям говорили, ну, потерпите немножко - происходит наладка тепловых сетей и горячего водоснабжения. Жители говорили, что потерпят, достаточно доброжелательно были настроены».

За три недели было обследовано пол сотни адресов – в половине случаев зафиксирована температура от 21 до 23 градусов тепла, что выше нормативного показателя. В остальных квартирах от 18 до 20-ти, что так же соответствует правилам предоставления коммунальных услуг. Но разве это объяснить людям, которые привыкли что можно жить с форточками нараспашку всю зиму. Дело привычки.

Александра Воловод, жительница, н.п. Ёнский: «Я, например, с форточкой. Мне 21-22 градусов, я уже форточку открываю или балкон открываю».

Обследование приборов учёта в подвалах показало, что тепло приходит с котельной в посёлок без потерь, а значит, проблемы начинаются внутри конкретного дома и конкретной квартиры. Иногда причина в старых оконных рамах, а порой в не согласованной с коммунальщиками замене батарей и труб.

Андрей Пономаренко, начальник участка ООО «Ковдорсервис»: «Поменяли железные трубы на пластиковые того же диаметра, а проходной диаметр меньше, поэтому меньше теплоносителя проходит и хуже греет радиатор и металлический радиатор по моему мнению хуже, чем чугунный».

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Отправляемся вместе с контролерами в многоквартирный дом на улице Центральная, откуда было много жалоб.

Раиса Бондарь, жительница н.п. Ёнский: «Я не знаю почему жалуются. Я вот столько раз видела, на улице женщины говорят, что холодно, а я не знаю, почему у вас холодно, а у меня тепло. Вот посмотрите какие у меня батареи».

Хозяйка оказывает нам, в прямом смысле этого слова, тёплый приём. В квартире плюс двадцать – форточка открыта. По словам пенсионерки, на ночь она её никогда не закрывает. Так и живут Раиса Ивановна и Елизавета Михайловна – маленькая собачка, которую пожилая женщина подобрала на улице, обогрела, приютила и наделила именем и фамилией.

Легкий морозец, солнце – прекрасная погода для прогулок. Местные пенсионеры большие почитатели скандинавской ходьбы. Теперь, куда бы они не направились, им видны трубы новой котельной и слышен гул котлов. Для городского жителя - это слегка уловимый шум, а для сельчан – индустриальная какофония.

Елена Корнилова, учитель технологии в школе н.п. Ёнский: «Вот я здесь живу, у меня окна вот сюда, я теперь не могу окно открыть, потому что постоянно гудит. Иногда так гудит, а иногда посвистывает».

Свист нам так и недовелось услышать, правда, у местных жителей существует конспирологическая версия, что стоит приехать комиссии с проверкой или телевидению, как новая котельная прекращает издавать звуки и коптить, а снег становится безукоризненно белоснежным.

Анатолий Заверяев, житель н.п. Ёнский: «Это, наверное, когда вы приезжаете. А вчера мы гуляем с бабушкой и нет дыма».

Елена Корнилова, учитель технологии в школе н.п. Ёнский: «Всё переживаем, раньше в посёлке чисто было, а теперь вот видите, труба вот. Удивительное дело, они что-то сделали и теперь из неё вообще не видно дыма, а ведь было как вулкан! Действительно, дым идёт не только из трубы, а как будто из-под крыши».

Алексей Плащинский, заместитель главного инженера филиала АО « МЭС» Кандалакшская теплосеть»: «Я могу объяснить это тем, что когда мы поднимаем температуру в сильный мороз, поэтому пар есть. Сейчас мороз не сильный, градусов 6-8, видите ничего нет».

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» так и не увидела ни «извержения вулкана», ни «коммунальной катастрофы», о которых так много писали в соцсетях. Зато узнали для себя много нового благодаря сарафанному радио. Новости энергетики жители узнают непосредственно от кочегаров – действующих и бывших. Есть среди них и те, кого сократили. Может быть, поэтому часто звучат призывы вернуть всё на круги своя.

Елена Корнилова, учитель технологии в школе н.п. Ёнский: «Просим вернуть нам старую котельную».

Предложение, как утверждают эксперты - фантастическое. В Мурманской области взят курс на отказ от дорого мазута и на переход на энергосберегающие технологии. Однако и жителей посёлка можно понять. Это всё равно как пересесть с просторного внедорожника с пятилитровым бензиновым двигателем – на экономичную малолитражку.