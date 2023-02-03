Врачи боролись за её жизнь, пытались восстановить остановившееся дыхание и справиться с судорогами. Но енот была слишком слаба и не выжила.

Несколько дней вся Мурманская область переживала за маленького енота, которого отравил один из посетителей тайм-кофейни в Мурманске. Но, чудесного спасения не произошло. Переливание крови не помогло, Урсула скончалась.

Врачи боролись за её жизнь, пытались восстановить остановившееся дыхание и справиться с судорогами. Но енот была слишком слаба и не выжила.

Сотрудники тайм-кафе, где живут еноты, благодарят всех за поддержку и сообщают, что передадут собранные на лечение Урсулы средства мурманским фондам, помогающим животным. Единственным утешением можно считать только то, что маленькая енот больше не испытывает боли.