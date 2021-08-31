Чудище из морской бездны - блогер-моряк из Мурманска Роман Федорцов продолжает знакомить нас с обитателями морскими

На своих страницах в соцсетях он выложил видео с пойманным морским чудищем, напоминающем персонажей из фильмов Гильермо Дель Торро.

Что это за создание со дна морского, блогер не написал. А видео с ним назвал «Бездна – это немного глубже, чем ты думаешь».

Роман регулярно выкладывает фотографии и видео жителей морей и океанов, вид многих из них человека неподготовленного может шокировать.