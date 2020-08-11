Чудище морское - у него есть череп и четыре сердца

Своим необычным уловом похвастался мурманский рыбак-блогер Роман Федорцов. В этот раз в сети траулера, на котором ходит Роман, попался санитар морей рыба-ведьма или миксина.

Впрочем, это животное напоминает большого червя. Некоторые экземпляры достигают 70 сантиметров в длину. Федорцов отмечает, что у животного всего одна ноздря, но четыре сердца, есть череп, но нет позвоночника. Миксины способны завязываться в узел, чтобы отрывать куски пищи, а язык с двумя рядами зубов помогает им спокойно проникать в тело своей жертвы.

Эти морские существа вполне съедобны и даже напоминают рыб по своему вкусу, но многие отказываются пробовать их из-за внешнего вида.⁣⁣⠀