Чудо-машина «Эскандор» колесит по дорогам Мурманской области

Первая в России универсальная передвижная лаборатория непрерывной диагностики изучит более 1,5 тысячи километров дорог регионального и межмуниципального значения в Мурманской области. Исследования начались и уже проверено 300 километров трасс.

Денис Ковалев, начальник отдела моделирования взаимодействия автомобиля с дорогами ФАУ «Росдорнии»: «Данная лаборатория позволяет обследовать практически все известные параметры автодорог продольная ровность, поперечная ровность, шероховатость, уклоны, фото- и видеофиксация. Основным нововведением и преимуществом данной лаборатории является измерение максимального прогиба. В России никто этого не делал, только за рубежом».

Да, раньше дороги проверяли только статическими ударными установками. А теперь покрытие исследуют специальными лазерными датчиками в автоматическом режиме.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Чтобы не по ощущениям, не по визуальным наблюдениям, а профессионально, чётко и с помощью лазера, и других датчиков мы видели, какие дороги находятся в каком состоянии. И при планировании работ основывались на этих цифровых объективных данных».

Такие точные исследования помогут сделать магистрали прочнее ровнее и безопаснее. Также уникальный проект позволит создать модель цифрового двойника дорожной сети.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Давайте сразу договоримся, чтобы у нас в центре на следующий год запланировать закрыть тему тротуаров».

После осмотра «Эскандора», так называется автолаборатория, губернатор проверил ход ремонтов городских дорог. На нескольких улицах Мурманска рабочие в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» заменяют асфальтобетонное полотно и бордюры, обновляют проезжую и пешеходную части.