Чудо-перчатку – манипулятор придумал школьник

Эти ребята не просто не боятся смотреть в будущее, они его создают. Юные инженеры и изобретатели - мурманские школьники представили свои научные проекты на ежегодной выставке-конференции «Юные исследователи - будущее Севера».

Такое мы привыкли видеть только в научно-фантастических фильмах. Но эту чудо-руку, или, как выражаются инженеры, «манипулятор» за полгода придумал и собрал школьник Артур Жидкевич. Сегодня он представляет проект на городской выставке-конференции «Юные исследователи - будущее Севера». А совсем недавно со своей работой он занял первое место во Всероссийском техническом конкурсе в Липецке. Артур - ученик выпускного класса физико-математического профиля, прекрасно знаком с новыми технологиями, поэтому каждая деталь устройства была распечатана на 3Д-принтере.

- Основные элементы моего устройства – это резисторы изгиба, блок, через который с помощью радиомодема передаются данные на манипулятор, а он повторяет движения моей руки, - рассказывает о своей чудо-перчатке Артур Жидкевич, ученик 11 класса Мурманского политехнического лицея. - Данная работа может найти применение в тех условиях, где человеку будет трудно работать.

Школьники - изобретатели могут не только создать чудо-руку, но и усовершенствовать, например, модель подводной лодки. Данила Шилов с 9 лет увлекается моделированием, ему интересно проектирование судов. За несколько лет кропотливой работы он собрал три модели, которые сегодня с гордостью представил гостям и членам жюри. Его разработка - усовершенствованный резиновый привод-мотор в спасательной подводной лодке «Ленок».

- На первой подводной лодке он размещён снаружи, а тут он внутри. Также здесь установлены два редуктора, которые увеличивают количество оборотов, что способствует прохождению больших расстояний на соревновании, - поясняет Данила Шилов, ученик 9 класса Мурманского политехнического лицея.

Конференция проходит сразу на нескольких площадках в учебных заведениях заполярной столицы, среди которых и Мурманский политехнических лицей. В 2015 году данное учебное заведение вошло в число 100 лучших школ России и стало лидером инженерно-технологического образования города. Здесь юные исследователи представили более 40 проектов, 18 из которых посвящены инженерным наукам в техносфере настоящего и будущего. Особого внимания удостоены работы, связанные с освоением и развитием Арктики.

- Максимальное количество научных работ детей, а я с ними знаком, посвящены исследованиям Арктики, причём в широчайшем диапазоне, начиная от прикладной математики и физики и, заканчивая историей и обществознанием, - рассказывает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Нет такого направления науки, которое детям было бы неинтересно, которое они бы не связывали со своей родной землей. Поэтому это очень хорошо и полезно.

Строгое и справедливое жюри, в состав которого вошли мурманские педагоги, доценты и кандидаты наук, отберёт лучшие работы и наградит юных изобретателей и исследователей на торжественном закрытии выставки- 5 октября.