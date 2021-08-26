Чудодейственное «Молоко» снимали в Кировске

В сентябре в российский прокат выходит комедийный фильм «Молоко». В прошлом году его снимали в Кировске.

По сюжету героиня фильма, Зоя живёт в заполярном городе. После необычного северного сияния у неё появляется молоко, которое обладает чудодейственными свойствами - залечивает душевные раны. Однако, эффект от этого может быть непредсказуем.

Режиссером фильма выступил Карен Оганесян. А в главных ролях задействованы Гоша Куценко, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд и Андрей Бурковский.