Чудотворная икона Божией Матери прибудет в Мурманскую область

В регионе она будет находиться пять дней.

В Мурманскую область привезут мироточивую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец». Её можно будет увидеть в нескольких храмах региона.

12 января её разместят в Свято-Троицком новом храме в Заполярном. В первой половине 13 января её привезут в 61 бригаду, а во второй половине дня – в 200 бригаду северного флота.

14 января с 8 утра до 6 вечера ей можно будет поклониться в Трифонов-Печенгском монастыре.

15 и 16 января чудотворная икона будет в Свято-Андреевском морской кафедральном соборе Североморска.