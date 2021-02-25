«Чунга-Чанга» - места лучше нет: Масленицу встречаем, зиму провожаем

Весёлые конкурсы, активные командные игры, хороводы и сжигание чучела. На «Чунга-Чанге» готовятся к празднованию масленичной недели. Дети и их родители смогут весело провести время и отведать блинов.

Масленица - традиционный славянский праздник, который отмечает границу между зимой и весной. Проводят его обычно широко и ярко: с песнями, плясками, гуляниями и различными забавами. Не остаётся в стороне от общего праздничного духа и база отдыха «Чунга-Чанга». Всех детей приглашают на празднование Масленицы с 6 по 14 марта.

Марина Штепа, ведущая организации праздников базы отдыха «Чунга-Чанга»: «Наша организация праздников базы отдыха «Чунга-Чанга» старается проводить хотя бы раз в год такие мероприятия для особенных детей. То есть, на Новый год у нас работает поместье Дедушки Мороза, мы также проводили благотворительные мероприятия. И вот сейчас Масленицу проводим».

В программе запланированы традиционные масленичные развлечения. Забавы на свежем воздухе со Скоморохом и Весной, снежные бои, хороводы, сжигание чучела, чаепитие с блинчиками и история Масленицы. Устройте настоящий праздник для своих детей. Классам и группам от 15 человек – скидки. Возраст гостей от 5 лет.

База отдыха находится на улице Маяковского, 8. Предварительная запись по телефону 704-407.