Чуть не сбил подростков на перекрёстке! Нарушение ПДД зафиксировали на видео

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, проехавшего на запрещающий сигнал светофора. А запечатлел нарушение на видео и выложил его в Сеть другой водитель.

Автомобиль «Лада Гранта» в Мурманске двигался со стороны улицы Челюскинцев в направлении Семёновского озера. На регулируемом светофоре вблизи образовательного учреждения он проехал на красный свет, чуть не зацепив переходящих дорогу подростков.

За грубое нарушение водителя автомобиля оштрафовали. При повторном нарушение лихач может на полгода лишиться прав.

Ирина Петровская, инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Госавтоинспекция Мурманской области напоминает водителям о необходимости быть внимательными на дороге, особенно при проезде пешеходных переходов рядом с образовательными учреждениями. Будьте ответственными за свои действия и соблюдайте правила дорожного движения. Уважайте тех, кто находится рядом с вами.