Чужая банковская карта до суда доведёт рецидивиста

В Мурманске задержали подозреваемого. Он обвиняется в хищении денежных средств с найденной банковской карты.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в полицию обратилась мурманчанка с заявлением о потере банковской карты сына. При попытке заблокировать её через мобильное приложение женщина обнаружила многочисленные несанкционированные операции на сумму более 4,5 тысячи рублей.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался безработный и ранее судимый 45-летний житель посёлка Молочный.

Он признал свою вину. В отношении мужчины теперь возбуждено уголовное дело.