Чужие цветы самые красивые, поэтому их и воруют!

Пока одни мурманчане украшают город цветочными клумбами, другие – без зазрения совести разоряют палисадники.

Из окна своей квартиры мурманчанин снял на видео, как пожилая северянка выкапывала цветы с чужих клумб на Морской улице. Только когда он пригрозил пенсионерке, она сбежала с места происшествия.

Видео в соцсети выложила раздосадованная произошедшим соседка очевидца, которая не первый год ухаживает за клумбами.

К слову, аккуратный палисадник на Морской уже не первый раз привлекает вандалов, которые совершенно не ценят чужой труд.