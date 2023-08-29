Чужой мобильный телефон довёл до греха и до суда

А вот другую кражу мурманские полицейские раскрыли по походке подозреваемого. А помогли им в этом камеры видеонаблюдения.

Молодой человек подобрал случайно выроненный мобильный телефон, но вот возвращать его владелице, которая заметила пропажу, не захотел, сбрасывал звонки.

Вычислили нарушителя, который неоднократно подал в поле зрения правоохранителей, по характерной походке. Ему так же грозит до двух лет лишения свободы.