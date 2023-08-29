День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.23 19:30
Чужой мобильный телефон довёл до греха и до суда
А вот другую кражу мурманские полицейские раскрыли по походке подозреваемого. А помогли им в этом камеры видеонаблюдения.
Молодой человек подобрал случайно выроненный мобильный телефон, но вот возвращать его владелице, которая заметила пропажу, не захотел, сбрасывал звонки.
Вычислили нарушителя, который неоднократно подал в поле зрения правоохранителей, по характерной походке. Ему так же грозит до двух лет лишения свободы.
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Последние комментарии
Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
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Ольга
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