Чья фотография с выборов будет круче – бабушки или внука? Определит «Вечёрка»

О чем расскажет читателям новый выпуск газеты «Вечерний Мурманск»?

Необычный конкурс состоится в Мурманске во время выборов Президента РФ. 18 марта нужно сфотографироваться возле избирательного участка и разместить снимок в социальных сетях. В этом конкурсе «Вечерний Мурманск» учредил свои номинации – для участников старшего поколения. Чья фотография с выборов будет круче – бабушки или внука? Также «Вечёрка» публикует список крутых призов для победителей – айфоны, айпады и даже горные велосипеды.

Вчера утром мурманчане, идущие на работу через «Аллею поколений» на улице Хлобыстова, были остановлены стеной. Посреди дороги её кто-то соорудил из лавочек и урн, стоящих в сквере. О том, кто и зачем это сделал – читайте в завтрашней «Вечерке».

Сквер у памятника Ленину в центре Мурманска попал в список мест, предлагаемых к реконструкции. Какие работы там предполагается сделать? Как изменится этот сквер? Что будет с памятником Ленину после реконструкции? Об этом читатели «Вечёрки» узнают из свежего выпуска главной городской газеты.