Цифра дня: средняя зарплата в Мурманской области в декабре 2025 года превысила 181 тысячу рублей

Правда, до вычета налогов и с учётом премий и бонусов.

Помимо Мурманской области в список наиболее высокооплачиваемых регионов вошли Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Магаданская область.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, изученным агентством ТАСС, показатель Заполярья составил 181140 рублей. Аналитики уточняют, что расчёты базируются на среднемесячной начисленной зарплате работников. Этот показатель включает в себя доходы всех сотрудников, в том числе лиц со сверхвысокими заработками. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы, поясняют эксперты в своём исследовании.

Именно сезонные выплаты и годовые бонусы традиционно влияют на пиковые значения декабря. В целом по стране порог в 100 тысяч рублей в декабре преодолели 40 регионов.