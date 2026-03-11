Северяне могут получить грант от областного правительства на реализацию проектов современного искусства и креативных индустрийВ Мурманске определили сильнейших ледолазов региона
Цифра дня: средняя зарплата в Мурманской области в декабре 2025 года превысила 181 тысячу рублей

Правда, до вычета налогов и с учётом премий и бонусов.

Помимо Мурманской области в список наиболее высокооплачиваемых регионов вошли Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Магаданская область.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, изученным агентством ТАСС, показатель Заполярья составил 181140 рублей. Аналитики уточняют, что расчёты базируются на среднемесячной начисленной зарплате работников. Этот показатель включает в себя доходы всех сотрудников, в том числе лиц со сверхвысокими заработками. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы, поясняют эксперты в своём исследовании.

Именно сезонные выплаты и годовые бонусы традиционно влияют на пиковые значения декабря. В целом по стране порог в 100 тысяч рублей в декабре преодолели 40 регионов.

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
Наш регион-51

