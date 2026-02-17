Цифра недели: северянам выплачено более 4 млрд 400 млн рублей единовременной материальной помощи с начала специальной военной операции
Всего в регионе доступно 55 видов помощи. Это и финансовые выплаты, и помощь в образовании, жилищные и земельные вопросы, транспортные и налоговые льготы, социальное обслуживание, юридическая поддержка, содействие в трудоустройстве и открытии своего дела.
Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Основная мера поддержки - это региональные, их 46. Поддержка ведётся на всех этапах - от заключения контракта и до увольнения».
Из числа вернувшихся бойцов, которые обратились в фонд «Защитники Отечества», трудоустроено более 70%. Некоторые открыли своё дело.
С этого года для участников СВО действует особая программа соцконтракта на открытие бизнеса без оценки нуждаемости - сумма выплаты до 350 тысяч рублей.
Для участников с инвалидностью в регионе решают вопросы доступности жилья. Двое ветеранов после обучения сами стали экспертами по доступной среде, теперь они участвуют в обследовании жилья других бойцов.
Также героям и членам их семей оказывается психологическая помощь в кабинетах консультирования и круглосуточно по телефону доверия.
При Храме Спаса на водах открыт реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества». В 2025 году реабилитацию в региональных учреждениях прошли 48 участников СВО. Инвалидам боевых действий социальные услуги предоставляются бесплатно.
Работает услуга «Социальное такси». Это поездки из аэропорта и с вокзала, в медучреждения и другие социально значимые места.
Напомним, Центр поддержки семей работает по инициативе губернатора Андрея Чибиса с ноября 2022 года.