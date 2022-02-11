Цифровизация центров занятости значительно упрощает процесс подбора вакансий

Пандемия коронавируса внесла серьёзные коррективы в нашу жизнь. Для кого-то перемены оказались настолько серьёзными, что пришлось искать новое место работы или даже менять свою специализацию. Видя сложившуюся ситуацию, в Министерстве труда и социального развития значительно упростили многие бюрократические процедуры, переведя их на цифровые рельсы.

С 1 января этого года в силу вступили существенные изменения трудового законодательства – теперь многие процедуры можно пройти, не выходя из дома. К примеру, имея доступ к компьютеру или смартфону, подключённому к сети Интернет, можно встать на учёт в центре занятости.

Роман Антонов, директор мурманского Центра занятости населения: «Гражданин заполняет резюме, после этого он заполняет заявление, подаёт в электронной форме. Если всё-таки, ну, бывает у человека сложности с компьютером, может нет компьютера, то он может прийти к нам и всё это сделать на первом этаже у нас в зале».

Процедура постановки на учёт сейчас максимально упрощена, причём личное посещение требуется только для процедуры перерегистрации. Пока данная функция доступна только для помощи в поиске работы, но в дальнейшем на цифровую платформу будут переведены все услуги.

Роман Антонов, директор мурманского Центра занятости населения: «Мы, конечно же, в первую очередь всем советуем заходить и подавать заявления через наш портал, через единую цифровую платформу «Работа в России» - trudvsem.ru, но также граждане могут подать через единый портал «Госуслуги» такое заявление».

Помимо этого, по словам сотрудников центра занятости, всеобщая цифровизация значительно упрощает процесс подбора вакансий.