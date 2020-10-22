Цифровизация жизни Мурманской области выходит на новый уровень

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев посетил Центр регионального управления, который готовится к открытию. В единый пункт мониторинга, созданный по поручению Президента России, будут поступать и отрабатываться проблемные вопросы, волнующие жителей нашего региона.

Готовящийся к открытию Центр управления регионом в Мурманске, расположен в здании на улице Софьи Перовской, где раньше функционировало норвежское консульство. Уютный «зелёный дом» пережил «перезагрузку» и теперь на смену скандинавской безмятежности сюда пришли современные технологии. Чего только стоят одни «припаркованные» беспилотники. Умные крылатые машины в скором времени могут стать незаменимыми помощниками центра.