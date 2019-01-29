«Цифровое небо Победы» доступно всем россиянам

75-летие снятия блокады Ленинграда отмечают не только в Санкт-Петербурге, но и в Мурманске. Чтобы история родной страны не забывалась

Музей Победы запустил уникальный проект «Цифровое небо Победы». Благодаря технологии дополненной реальности «небесная» экспозиция доступна для жителей всей Россией.

Жители нашей страны от Калининграда до Камчатки увидят редкие кадры фотохроники блокадного города. Это около 100 фотографий из музейных фондов и частной коллекции. Снимки фотокорреспондентов центральных периодических изданий и фронтовой редакции ТАСС. Фотолетопись запечатлела жизнь и борьбу осажденного города – рабочих на заводах и артиллеристов-зенитчиков, раненых детей и погибших от голода ленинградцев, Дорогу жизни и аэростаты перед Исаакиевским собором. Многие фотосвидетельства представлены впервые. Для того чтобы увидеть «небесную» фотовыставку, необходимо скачать специальное приложение.