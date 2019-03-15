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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.19 19:30

«Цифровой мир: надёжные смарт-устройства» - тема Всемирного дня прав потребителей

Как защитить свои права потребителя,  какие нарушения входят в тройку «лидеров» в нашем регионе? На отчётной пресс-конференции руководитель областного Роспотребназдора Лена Лукичева рассказала о проведённых проверках и штрафах.

Всемирный день прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта, его тематику определяет Международная федерация потребительских организаций. В  2019 году он проходит под девизом  «Цифровой мир: надёжные смарт-устройства».

На отчётной пресс-конференции руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева рассказала не только о том, как часто граждане сомневаются в качестве гаджетов, но и об итогах работы ведомства. «Мы проверки проводили только при возникновении какой-то конкретной ситуации,  - отметила Лена Лукичёва, руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области. – Мы провели 201 проверку».

По результатам проведённых проверок было составлено 133 протокола об административных правонарушениях, 224 виновных лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов- 1315  тысяч рублей. В минувшем году были рассмотрены несколько тысяч обращений от граждан, основная часть которых  касается сферы услуг, преобладают жалобы на жилищно-коммунальное хозяйство.

«Люди чаще стали обращаться за консультациями. Например, мы дали около двух тысяч разъяснений», - отмечает Лена Лукичёва, руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

Управление продолжает и информационно-просветительскую работу, направленную на повышение потребительской грамотности. В плане, разработанном совместно с правительством региона, более 400 лекций, встреч, конкурсов и тематических игр. Такая программа реализуется уже не первый год.

Руководство управления также напоминает об интернет-ресурсе в сфере защиты прав потребителей, который содержит всю необходимую информацию по актуальным вопросам соблюдения прав потребителей и поможет пользователям, которые не знают, как защитить свои права.

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