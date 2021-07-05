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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.07.21 19:30

Цифровую диагностику автодорог протестируют в Мурманской области

В Мурманской области начинает работу уникальная современная передвижная лаборатория «Эскандор». Она создаст цифровой двойник дорог региона, основываясь на полученных данных определяться наиболее уязвимые участки полотна, которые требуют ремонт в первую очередь.

Новым дорогам – высокотехнологичные проверки! Специальная передвижная лаборатория на колесах прибыла в заполярную столицу.

В Мурманск приехала передвижная лаборатория «Эскандор». Она выполнена на базе шасси грузовика КАМАЗ, основная техническая начинка находится в прицепе тягача. Машина оснащена самым современным оборудованием, которое сканирует дорожное полотно в реальном времени. Сканирование осуществляется при помощи лазера во время движения автомобиля.

Денис Ковалев, начальник отдела моделирования взаимодействия автомобиля с дорогой ФАО «РОСДОРНИИ»: «Лазер подаёт сигнал на дорогу, дальше принимающий датчик фиксирует уже изменения от  положения луча из всевозможных неровностей на дороге».

Отсканированные данные сохраняются на внутреннем сервере, где и начинается их первичная обработка. Во время работы лаборатории скорость автомобиля должна быть в пределах от 30 до 70 км/ч.

Помимо лазерной технологии, машина оборудована множеством других датчиков и даже георадаром. Такая внушительная «начинка» может помочь создать полноценную 3D-модель проблемного участка дороги.

Сергей Мокроусов, заместитель начальника управления транспортного планирования ФАО «РОСДОРНИИ»: «Все существующие технологии позволяют выявить поверхностные недостатки автомобильной дороги: это колея, это выбоины, трещины, какие-то неровности продольные и поперечные. Наша лаборатория позволяет выявить и рассчитать прочность дорожной одежды на любом её участке».

«Эскандор» - уникальная система, таких машин во всём мире всего 20 штук, а наша область – первый регион в России, где автолаборатория начнёт свою работу.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Почему Мурманская область первая? Потому что те наработки, которые были произведены нами в создании единой платформы управления транспортной системы, в создании ЦУРа позволяют получить данные с «Эскандора», обработать их, проанализировать и получить массив данных для дальнейшей работы».

Первые результаты региональное Министерство транспорта планирует получить уже этой осенью. Машина заинтересовала и руководителей МГТУ, где уже в сентябре начнут учить студентов по специальности: инженер-дорожник.

Виктория Яценко, проректор по учебной работе МГТУ: «Я надеюсь, что при поддержке Министерства транспорта и дорожного строительства Мурманской области наши студенты смогут ознакомиться и с наполнением этой лаборатории, с принципами её работы, с цифровыми технологиями, которые там применяются».

«Эскандор» будет работать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Лаборатория будет не только диагностировать состояние асфальтового покрытия, но и поможет сформировать цифровой двойник дорог региона, который пригодится для будущих работ.

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