Цифровые мошенники безжалостны

Возраст не имеет значения для тех, кто стремится завладеть деньгами и умами. Поэтому в школах нашего региона продолжаются уроки цифровой грамотности, чтобы дети умели защитить свои личные данные от мошеннических атак.

«Аня, это мама, я в беде и мне срочно нужна твоя помощь!», - это лишь один из тысячи вариантов сообщений, ежедневно получаемых как абонентами мобильных операторов, так и пользователями социальных сетей. Есть и самые беззащитные категории, которые попадаются на уловки аферистов чаще всего. Согласно данным специалистов, борющихся с киберпреступностью, это представители старшего поколения и дети.

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы: «Ребёнок в силу возраста и психологии наиболее подвержен атакам. Часто поступают сомнительные звонки, поэтому важно понимать, к кому можно обратиться, что сделать, чтобы не стать жертвой. И хорошо, что на уроках посвящают время этому вопросу».

Уроки цифрового ликбеза стали частью школьной программы. Учащиеся и сами делятся опытом, многим из них, либо родственникам или знакомым не раз поступали сомнительные звонки, но ребята знают, что делать в таких ситуациях.

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «Честно говоря, даже взрослые допускают ошибки при общении в Сети. Темы, которые поднимаются в ходе ликбеза, нужны нашим детям».

Юлия Малыгина, учитель информатики школы №279, г. Гаджиево: «У детей с детства должны формироваться понятия кибербезопасности, они должны понимать, какие действия могут привести к каким-либо последствиям».

Мошенники быстро адаптируются к цифровым новинкам и учатся использовать различные механизмы обмана. Применяйте двухфакторную аутентификацию, не сохраняйте пароли в памяти устройства и, конечно, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные третьим лицам. Это простые правила, чтобы и в интернет-пространстве быть в безопасности.