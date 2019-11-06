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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.11.19 19:30

Цифровые технологии – в образование и туризм

Учебные новинки «Яндекса» для всех уровней образования, программы переобучения и занятости для молодых мам и пенсионеров, электронный туристический гид по Кольскому краю на основе «Яндекс.Карт» и другие самые свежие разработки компании скоро станут неотъемлемой частью жизни Мурманской области – таковы итоги переговоров главы региона Андрея Чибиса и генерального директора «Яндекса» в России Елены Буниной, которые состоялись в Москве.

Глубокое реформирование и обновление системы образования региона, о котором Андрей Чибис говорил с самого начала свой работы в Заполярье, в действии. И современные технологии здесь в помощь. Например, уже в следующем учебном году в Мурманской области заработает «Яндекс.Лицей». Эта программа за три года работы хорошо зарекомендовала себя в 130 городах и 58 регионах страны. 

«Это кружки, но не просто по программированию, а обучающие школьников профессии программиста, - отмечает во время встречи Елена Бунина,  генеральный директор «Яндекса» в России. - Они не просто познакомятся с азами, а закончат двухлетние курсы, будут работать программистами, если захотят. Первый год они изучают язык «Питон», а второй год делают разные проекты. Они учебные, но всё-таки они учатся настоящему промышленному программированию».

Не останутся в стороне и молодые мамы, и пенсионеры - для них готовят программы занятости и переобучения. Стремительный шаг в будущее для педагогов и учеников школ – новый онлайн-сервис. Из предметов пока только русский язык и математика, но скоро линейка расширится. При этом он абсолютно бесплатный как для самих пользователей, так и для казны региона.

«Учитель берет этот сервис, заводит всех детей и даёт задание детям через этот сервис, - поясняет Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса» в России. - На уроке может быть и преподавать, но это зависит от цифровизации школы. Учителю экономится время до 30%, учитель становится более мотивированным и менее нервным. А дети от того, что им нравится делать такие задания, они  выполняют его на все 100 процентов.  Мы смотрели выполняемость, они не манкируют».

Заинтересовали губернатора и продукты «Яндекса» для высшей школы. Особенно актуально внедрять их в процесс обновления Мурманского государственного технического университета. Глава региона поделился планами вернуть вузу былой уровень. 

«Там была некорректная попытка слияния двух вузов. Отсюда обрушение аккредитации, - отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. – Многие преподаватели ушли. Преподавателей вымыло, студентов вымыло, Мы сейчас пытаемся восстановить. Раньше мореходка была самой сильной в Союзе. Наша мореходка была самым сильным техническим вузом. Этот апгрейд мы сейчас будем делать и  инвестировать туда будем».

Для удобства туристов - электронный гид по Заполярью на основе «Яндекс.Карт». Как отметил Андрей Чибис, разработка станет отличным дополнением к создаваемой в регионе электронной туристической платформе.

Обсудили работу транспортных сервисов IT-компании и другие направления. В ходе переговоров стороны выразили обоюдную заинтересованность в сотрудничестве.

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