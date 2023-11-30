Цифры радуют: в правительстве Мурманской области подвели итоги работы регионального МЧС

Отличившимся спасателям Андрей Чибис вручил награды.

Яркими эмоциями и громкими аплодисментами от представителей регионального МЧС закончилось подведение итогов работы министерства в правительстве Мурманской области. А достижений было немало.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Основным достижением уходящего года мы считаем улучшение всех оперативных показателей по каждой категории. В первую очередь, это касается снижения на 4% количества пожаров, на 33% - количества погибших и на 35% - пострадавших от них людей».

Такие цифры оказались самыми низкими за всю историю статистических наблюдений в регионе. По сравнению с прошлым годом на 12% снизилось и количество погибших на водоёмах. Зимой в горах так же стало безопаснее.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Второй год мы наблюдаем позитивную тенденцию того, что риски лавинной опасности не свершаются. У нас нет ни происшествий, ни гибели. Третий год подряд мы наблюдаем снижение на 30% количества аварий и происшествий на объектах ЖКХ».

Главным итогом 2023 года стало создание мурманского авиационного звена для МЧС России. В июле этого года в ведомство поступил вертолёт Ми8, разработанный специально для работы в арктических условиях.