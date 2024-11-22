Циклон «Квитерия» подкинул работ Управлению дорожного хозяйства Мурманска

Благодаря циклону в город вернулся снег. Всего в городе-герое с начала октября выпало 103 процента месячной нормы осадков.

Сейчас последствия непогоды на улицах города устраняет Управление дорожного хозяйства.

Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Юрий Сердечкин: «Так, задействованы 126 рабочих и 121 единица техники. Уборка города от снега на основных магистралях идёт в ночную и дневную смены. Она включает в том числе обработку противогололедными материалами, а также ручную очистку лестниц, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров».